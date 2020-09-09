Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Сокращение использования банковских карт связано также с более ответственным отношением граждан к этому инструменту. По словам Тосуняна, за обслуживание каждой приобретенной карты приходится платить.

«Люди брали по две-три-пять карт, а сейчас становится понятно, что это не вполне удобно, да и ясно, что за каждую из них приходится хоть что-то, но платить. Это приводит к более рациональному использованию карт, что существенно сокращает их количество», – пояснил эксперт.

Влияние на сокращение использования банковских карт также, по словам Тосуняна, оказывает сокращение программы кешбэка и уменьшение лимитных кредитов.

Ранее экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил сокращение использования банковских карт карантином и переходом населения на сберегательную модель поведения.



