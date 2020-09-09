Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Во втором квартале 2020 года количество «пластика» рекордно сократилось за последние пять лет. Об этом сообщили в Центральном банке РФ. Отказ от карт не означает возврата к наличным, заявил президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян.

«Выросли возможности интернет-обслуживания через гаджеты, и оно в значительной степени замещает карты. Банковское обслуживание через гаджеты намного удобнее, прозрачнее и понятнее людям» - пояснил банкир в эфире «Радио-1», добавив, что ранее карты стали большим шагом вперёд по сравнению с бумажными деньгами, сейчас их превзошли современные технологии банковского обслуживания.

В России растет число отказывающихся от банковских карт

Сокращение использования банковских карт связано также с более ответственным отношением граждан к этому инструменту. По словам Тосуняна, за обслуживание каждой приобретенной карты приходится платить.

«Люди брали по две-три-пять карт, а сейчас становится понятно, что это не вполне удобно, да и ясно, что за каждую из них приходится хоть что-то, но платить. Это приводит к более рациональному использованию карт, что существенно сокращает их количество», – пояснил эксперт.

Влияние на сокращение использования банковских карт также, по словам Тосуняна, оказывает сокращение программы кешбэка и уменьшение лимитных кредитов.

Ранее экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил сокращение использования банковских карт карантином и переходом населения на сберегательную модель поведения.


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ФОТО: НСН
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