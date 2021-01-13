Минюст может получить доступ к банковской тайне россиян

Минюст России подготовил проект закона, в случае принятия которого ведомство получит доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, пишут «Известия».

Как говорят в министерстве, проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО.

Как ожидается, законопроект поступит в правительство России в июне, а в сентябре - в Госдуму.

В настоящее время доступ к банковской тайне имеют и несут за нее ответственность кредитные организации, ЦБ РФ, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и прочие государственные органы.