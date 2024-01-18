ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
Стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости в новостройках России за год увеличилась на 11%, до 162,5 тыс. рублей в январе 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы института развития ДОМ.РФ.
Согласно декларациям, в январе 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 146,3 тысячи рублей. На данный момент около 34% возводимого в России жилья уже продано, еще 43% реализуется. В январе 2023 года соотношение было аналогичным. Тогда было продано 30% квартир в новостройках, продавалось 42%.
По данным «ДОМ.РФ», наибольший масштаб строительства в январе 2024 года зафиксирован в Москве и Московской области. Около 42% возводимых в столице площадей уже распроданы.
Ранее заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов подсчитал, что для покупки квартиры в ипотеку в Москве семье необходимо зарабатывать от 110 тысяч рублей в месяц, сообщает «Радиоточка НСН».
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