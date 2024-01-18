ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%

Согласно декларациям, в январе 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 146,3 тысячи рублей. На данный момент около 34% возводимого в России жилья уже продано, еще 43% реализуется. В январе 2023 года соотношение было аналогичным. Тогда было продано 30% квартир в новостройках, продавалось 42%.

По данным «ДОМ.РФ», наибольший масштаб строительства в январе 2024 года зафиксирован в Москве и Московской области. Около 42% возводимых в столице площадей уже распроданы.

Ранее заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов подсчитал, что для покупки квартиры в ипотеку в Москве семье необходимо зарабатывать от 110 тысяч рублей в месяц, сообщает «Радиоточка НСН».



