Банки теперь дают кредитки только каждому пятому

На начало осени российские банки одобрили только 22,3% заявок на получение кредитной карты, что на треть меньше, чем годом ранее, а также в марте 2020 года — во время начала эпидемии COVID-19, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс».

Также за последний год сократился уровень одобрения заявок на получение потребительских кредитов — с 42,5% до 38,7%, а ипотечных займов — с 73,8% до 70,9%. Основная причина уменьшения уровней одобрения по кредитам стало ужесточение политики банками в условиях неопределенности.

Число просроченных кредитов в России за год выросло на 12,5%

Подобные низкие значения фиксировались в период кризиса 2014–2015 годов. По словам экспертов, до конца текущего года вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей.

Тем временем, фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций (МФО).

Объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%.

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ФОТО: pixabay.com//Steve Buissinne
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