Банки теперь дают кредитки только каждому пятому

На начало осени российские банки одобрили только 22,3% заявок на получение кредитной карты, что на треть меньше, чем годом ранее, а также в марте 2020 года — во время начала эпидемии COVID-19, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс».

Также за последний год сократился уровень одобрения заявок на получение потребительских кредитов — с 42,5% до 38,7%, а ипотечных займов — с 73,8% до 70,9%. Основная причина уменьшения уровней одобрения по кредитам стало ужесточение политики банками в условиях неопределенности.