«Санкционная вендетта». При Байдене России предрекли пик давления
США усилят санкционное давление на Москву, кроме того Россию ждет проверка на прочность по всему периметру границ, заявил на пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
При президенте США Джо Байдене санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы достигнет пика и стоит ожидать максимально жестких ударов, заявил на пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Байден в своей санкционной вендетте зайдет далеко, потому что санкции – это один из немногих инструментов, которые Вашингтон вообще может использовать против России. Экономическая взаимозависимость между США и Россией, по сути, отсутствует, товарооборот мизерный, поэтому они генерируют один пакет санкций за другим», - пояснил Блохин.
При этом он привел данные МИД РФ, согласно которым после крымских событий Вашингтон использовал более 70 пакетов санкций в отношении России.
По мнению американиста, пик давления на Россию придется на время правления Байдена. «Администрация Байдена и все демократы считают, что потеряно время, что Трамп (экс-президент США Дональд Трамп – прим. НСН) бездействовал, он занимался чем угодно, но только не политикой сдерживания России. Поэтому они попытаются именно при Байдене сделать максимально жесткие удары по России», - считает Блохин.
По его мнению, стоит ожидать увеличения давления на Россию.
«Будут проверять на прочность по всему периметру наших границ – от Балтики до Черного моря, в Арктике, на международной арене, где представлены наши интересы. В частности, в Сирии. Будет усилено санкционное давление, будут попытки дестабилизировать обстановку изнутри, делая ставку на либеральную оппозицию, ориентированную на Запад, которая должна начать расшатывать ситуацию изнутри», - прогнозирует ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.
Новый виток обострения российско-американских отношений был спровоцирован ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.
Вашингтон принял решение выслать из страны 10 российских дипломатов и ввёл очередные санкции в отношении ещё 32 физических и юридических лиц из России. Москва отреагировала симметрично, выслав 10 американских дипломатов.
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