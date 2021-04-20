«Санкционная вендетта». При Байдене России предрекли пик давления

При этом он привел данные МИД РФ, согласно которым после крымских событий Вашингтон использовал более 70 пакетов санкций в отношении России.

По мнению американиста, пик давления на Россию придется на время правления Байдена. «Администрация Байдена и все демократы считают, что потеряно время, что Трамп (экс-президент США Дональд Трамп – прим. НСН) бездействовал, он занимался чем угодно, но только не политикой сдерживания России. Поэтому они попытаются именно при Байдене сделать максимально жесткие удары по России», - считает Блохин.

По его мнению, стоит ожидать увеличения давления на Россию.

«Будут проверять на прочность по всему периметру наших границ – от Балтики до Черного моря, в Арктике, на международной арене, где представлены наши интересы. В частности, в Сирии. Будет усилено санкционное давление, будут попытки дестабилизировать обстановку изнутри, делая ставку на либеральную оппозицию, ориентированную на Запад, которая должна начать расшатывать ситуацию изнутри», - прогнозирует ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

Новый виток обострения российско-американских отношений был спровоцирован ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.

Вашингтон принял решение выслать из страны 10 российских дипломатов и ввёл очередные санкции в отношении ещё 32 физических и юридических лиц из России. Москва отреагировала симметрично, выслав 10 американских дипломатов.

