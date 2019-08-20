Банки предложили блокировать карты россиян при подозрительных транзакциях





Ассоциация банков России предлагает блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. В этом случае кредитные организации смогут блокировать карты на два дня до подтверждения легитимности транзакции.

При этом если отправитель средств обратится в полицию, то карту мошенника заблокируют на 30 рабочих дней, уточняет РИА ФАН.

Как пояснил «Коммерсанту» вице-президент Ассоциации банков России (АБР), чаще всего клиент узнает о списании денег мошенниками только постфактум, а банк-отправитель зачастую не может произвести возврат средств. Предложенная мера должна помочь бороться с мошенническим выводом средств со счетов клиентов банков, отмечает Life.ru.