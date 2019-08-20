Банки предложили блокировать карты россиян при подозрительных транзакциях
Ассоциация банков России предлагает блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. В этом случае кредитные организации смогут блокировать карты на два дня до подтверждения легитимности транзакции.
При этом если отправитель средств обратится в полицию, то карту мошенника заблокируют на 30 рабочих дней, уточняет РИА ФАН.
Как пояснил «Коммерсанту» вице-президент Ассоциации банков России (АБР), чаще всего клиент узнает о списании денег мошенниками только постфактум, а банк-отправитель зачастую не может произвести возврат средств. Предложенная мера должна помочь бороться с мошенническим выводом средств со счетов клиентов банков, отмечает Life.ru.
Ранее стало известно о новом способе телефонных обмануть клиентов российских банков. Преступники сообщают клиенту банка о якобы попытке вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты «заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную информацию преступникам.
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев рассказал в эфире НСН, как уберечься от подобных атак мошенников.
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