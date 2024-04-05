Россияне стали тратить более 50% доходов на выплату кредитов
Ежемесячно россияне тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни».
Эксперты отметили, что такой уровень долговой нагрузки считается высоким. Банки выдают таким клиентам новые займы с большой осторожностью и под более высокий процент, констатировали аналитики.
«При расчете этого показателя учитываются все платежи по кредитам, а также кредитные карты, даже те, которыми владелец не пользуется», - цитирует «Газета.Ru» менеджера продукта «Кредитный рейтинг» «Сравни» Игоря Корчагина.
По состоянию на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023-го, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru