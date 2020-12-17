Банки планируют массово отменять «пластик» и переходить на цифровые карты

Крупнейшие банки в России намерены отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их на цифровые. В частности Сбербанк и ВТБ планируют через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%, сообщает РБК.

В Сбербанке сообщили, что в начале 2021 года всем клиентам будет предоставлена услуга «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом формате: в интернете или загрузив в смартфон с бесконтактной технологией оплаты.

В Москве запустят пилотный проект по электронным паспортам

Затем такая же опция появится у клиентов при перевыпуске карты, а позднее любой картой Сбербанка можно будет пользоваться без заказа «пластика».

На данный момент Сбербанк выпускает более 10% карт без «пластика», в ВТБ - 5%.

В сентябре сообщалось, что растет число россиян, отказывающихся от использования банковских карт. Причиной резкого снижения использования банковских карт стали несколько факторов, которые сошлись во втором квартале 2020 года, рассказал в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com//Steve Buissinne
ТЕГИ:БанкиБанковские Карты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры