Банки планируют массово отменять «пластик» и переходить на цифровые карты
Крупнейшие банки в России намерены отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их на цифровые. В частности Сбербанк и ВТБ планируют через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%, сообщает РБК.
В Сбербанке сообщили, что в начале 2021 года всем клиентам будет предоставлена услуга «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом формате: в интернете или загрузив в смартфон с бесконтактной технологией оплаты.
Затем такая же опция появится у клиентов при перевыпуске карты, а позднее любой картой Сбербанка можно будет пользоваться без заказа «пластика».
На данный момент Сбербанк выпускает более 10% карт без «пластика», в ВТБ - 5%.
В сентябре сообщалось, что растет число россиян, отказывающихся от использования банковских карт. Причиной резкого снижения использования банковских карт стали несколько факторов, которые сошлись во втором квартале 2020 года, рассказал в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
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