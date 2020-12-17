Банки планируют массово отменять «пластик» и переходить на цифровые карты

Крупнейшие банки в России намерены отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их на цифровые. В частности Сбербанк и ВТБ планируют через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%, сообщает РБК.

В Сбербанке сообщили, что в начале 2021 года всем клиентам будет предоставлена услуга «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом формате: в интернете или загрузив в смартфон с бесконтактной технологией оплаты.