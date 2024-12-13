Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией на 30% за год, срок увеличился до 14 дней, пишет РБК со ссылкой на представителей транспортных компаний и профильные юристы.

Ситуация ухудшилась в ноябре 2024 года после введения санкций против Газпромбанка и других ведущих банков РФ. В связи с этим валютные переводы в ряде случаев были полностью приостановлены, а расчеты в национальных валютах грозят банкам ОАЭ вторичными санкциями.

«Карты ОАЭ и крипта»: Чем расплатятся россияне после запрета UnionPay за границей

Также сообщается, что Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний, которые зарегистрированы в Гонконге. По данным аналитиков, привести к блокировке может любое совпадение юридического адреса с адресом компании, которая оказалась под санкциями. Таким образом, любые компании, связанные с Москвой, проходят дополнительные проверки. По такой схеме уже работают Chouzhou Commercial и Bank of China.

Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОАЭСанкции Против РоссииБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры