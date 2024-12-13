Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией на 30% за год, срок увеличился до 14 дней, пишет РБК со ссылкой на представителей транспортных компаний и профильные юристы.

Ситуация ухудшилась в ноябре 2024 года после введения санкций против Газпромбанка и других ведущих банков РФ. В связи с этим валютные переводы в ряде случаев были полностью приостановлены, а расчеты в национальных валютах грозят банкам ОАЭ вторичными санкциями.