Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией на 30% за год, срок увеличился до 14 дней, пишет РБК со ссылкой на представителей транспортных компаний и профильные юристы.
Ситуация ухудшилась в ноябре 2024 года после введения санкций против Газпромбанка и других ведущих банков РФ. В связи с этим валютные переводы в ряде случаев были полностью приостановлены, а расчеты в национальных валютах грозят банкам ОАЭ вторичными санкциями.
Также сообщается, что Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний, которые зарегистрированы в Гонконге. По данным аналитиков, привести к блокировке может любое совпадение юридического адреса с адресом компании, которая оказалась под санкциями. Таким образом, любые компании, связанные с Москвой, проходят дополнительные проверки. По такой схеме уже работают Chouzhou Commercial и Bank of China.
Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вылетевший из Петербурга в Москву самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт
- Туск пошутил, что для Макрона стали проблемой рукопожатия с Дональдами
- Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду
- Кабмин направит 1,8 млрд рублей в Запорожскую и Херсонскую области
- СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
- «Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе
- Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
- В МИД Латвии заявили, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года
- Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
- Посол КНР рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru