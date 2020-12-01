ЦБ рассказал о судьбе наличных c появлением цифрового рубля

Наличные денежные купюры в России не пропадут с появлением цифрового рубля. Такую перспективу спрогнозировала первый заместитель председателя Банка РФ Ольга Скоробогатова. Она выступила с докладом на форуме «Пульс цифровизации».

Как подчеркнула банкир, все три варианта денег будут функциональны - наличные, безналичные и цифровые. Ранее она предположила, что россияне получат возможность использовать цифровой рубль для международных переводов. Однако для этого национальная платформа должна быть интегрирована с другими странами после запуска у них аналогичного сервиса.

Согласно концепции Центробанка, цифровой рубль будет иметь форму уникального кода, хранящегося на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода.

Крупнейшие участники рынка поддержали идею ЦБ, но Сбербанк считает необходимым расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система больше выиграет от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.

