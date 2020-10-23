Набиуллина нашла плюсы у цифрового рубля

Преимуществами цифрового рубля могут стать удобство формы и расчетов, возможность проводить операции офлайн, приводит РИА Новости слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Ранее в пятницу глава Центробанка России анонсировала создание в России цифрового рубля. По ее словам, это вписывается в концепцию цифровой трансформации экономики, пилот могут запустить уже в конце 2021 года. Набиуллина добавила, что проект цифрового рубля не связан с отказом от бумажных денег и будет сосуществовать с бумажными и безналичными рублями.

По ее словам, новым видом российской валюты можно будет рассчитываться офлайн, он будет сочетаться со смарт-контрактами. При этом его эмитентом будет российский ЦБ, «это тоже, конечно, преимущество», добавила Набиуллина.

