Банки начнут предупреждать россиян о критичном росте долгов

Со вступлением нововведений, кредиторы начали рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого потенциального заемщика. ПДН будет рассчитан как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к суммарному объему его доходов. При показателе выше 50% гражданина обязаны предупредить о рисках.

При этом крупные российские банки сообщили изданию, что в стране пока не сложилось единой практики информирования россиян о высоком уровне финансовой нагрузки. В некоторых финансовых организациях клиента планируют информировать о высоком ПДН до получения кредита. Отдельные банки потребуют от физических лиц подписывать уведомления с соответствующей информацией среди прочих документов по займу. Также эксперты РБК отмечают, что повышенный уровень долговой нагрузки не повлечет за собой автоматического отклонения кредитной заявки. Итоговое решение в каждом случае будет зависеть от политики конкретного банка.

Ранее стало известно, что кредитный портфель россиян за 10 месяцев 2023 года вырос на рекордные 6 триллионов рублей. При этом около 60% ссуд пришлось на ипотеку.

