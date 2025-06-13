СМИ: Израиль выманил командующих ВВС Ирана перед ударами

Израильские спецслужбы намеренно организовали операцию, которая привела к одновременному прибытию иранских командующих ВВС на совещание перед нанесением авиаударов. Об этом телеканалу Fox News сообщил неназванный представитель израильских спецслужб.

По его словам, Тель-Авив провел ряд скрытых действий, позволивших собрать дополнительную информацию о ключевых фигурах в командовании ВВС Ирана и повлиять на их решения. Источник утверждает, что израильская сторона не только предсказала поведение иранских военных, но и сознательно создала условия, чтобы они остались на месте в момент атаки.

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Собеседник телеканала добавил, что удары оказались более результативными, чем предполагалось. Израиль, по его словам, успел уничтожить баллистические ракеты, способные нанести удар по его территории, а также иранские средства противовоздушной обороны.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
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