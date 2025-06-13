СМИ: Израиль выманил командующих ВВС Ирана перед ударами

Израильские спецслужбы намеренно организовали операцию, которая привела к одновременному прибытию иранских командующих ВВС на совещание перед нанесением авиаударов. Об этом телеканалу Fox News сообщил неназванный представитель израильских спецслужб.

По его словам, Тель-Авив провел ряд скрытых действий, позволивших собрать дополнительную информацию о ключевых фигурах в командовании ВВС Ирана и повлиять на их решения. Источник утверждает, что израильская сторона не только предсказала поведение иранских военных, но и сознательно создала условия, чтобы они остались на месте в момент атаки.