СМИ: Израиль выманил командующих ВВС Ирана перед ударами
Израильские спецслужбы намеренно организовали операцию, которая привела к одновременному прибытию иранских командующих ВВС на совещание перед нанесением авиаударов. Об этом телеканалу Fox News сообщил неназванный представитель израильских спецслужб.
По его словам, Тель-Авив провел ряд скрытых действий, позволивших собрать дополнительную информацию о ключевых фигурах в командовании ВВС Ирана и повлиять на их решения. Источник утверждает, что израильская сторона не только предсказала поведение иранских военных, но и сознательно создала условия, чтобы они остались на месте в момент атаки.
Собеседник телеканала добавил, что удары оказались более результативными, чем предполагалось. Израиль, по его словам, успел уничтожить баллистические ракеты, способные нанести удар по его территории, а также иранские средства противовоздушной обороны.
Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
- Суд арестовал краснодарца, сбившего мальчика на самокате в пьяном виде
- СМИ: Израиль выманил командующих ВВС Ирана перед ударами
- СМИ: Число жертв атак Израиля на Восточный Азербайджан в Иране выросло до 18
- СМИ: Израильские удары достигли района ядерного объекта Ирана в Фордо
- США не уверены, уцелела ли ядерная программа Ирана после авиаударов
- Кабмин расширил список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ
- СМИ: Россия передала Украине 1 200 тел военнослужащих ВСУ
- Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах
- В Подмосковье автобус врезался в грузовик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru