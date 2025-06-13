СМИ: Израильские удары достигли района ядерного объекта Ирана в Фордо

До этого власти Ирана заявляли, что объект в Фордо не пострадал в ходе серии атак. В отличие от объекта в Натанзе, подвергшегося прямым ударам, Фордо до настоящего момента считался не пострадавшим.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

