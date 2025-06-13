СМИ: Израильские удары достигли района ядерного объекта Ирана в Фордо

Израильские военные нанесли удары в районе подземного ядерного объекта Ирана в Фордо, сообщает агентство Fars со ссылкой на местные источники.

По данным иранских СМИ, в ночь на пятницу на площадке, расположенной рядом с объектом, были зафиксированы два взрыва. Источник агентства уточнил, что речь идет о территории, прилегающей к ядерному центру, однако детали инцидента не раскрываются.

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До этого власти Ирана заявляли, что объект в Фордо не пострадал в ходе серии атак. В отличие от объекта в Натанзе, подвергшегося прямым ударам, Фордо до настоящего момента считался не пострадавшим.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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