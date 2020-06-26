Страховка от кризиса: Зачем российские банки активно скупают золото
Экономист Денис Ракша заявил НСН, что банки мировых держав напечатали слишком много денег, они теряют в цене, а потому инвестировать лучше в драгметаллы.
Российские банки начали увеличивать запасы золота после полугода сокращения. РБК со ссылкой на аналитика Банка БКФ Максима Осадчего пишет, что в мае объем драгметаллов вырос почти на 16 млрд рублей, или на 5,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд рублей. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 тонны.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил такую смену курса российскийх банков подготовкой к новому этапу экономического кризиса.
«Банки готовятся к новому витку кризиса. Они предполагают, что золото либо продолжит дорожать, либо будет стоить дороже доллара. Эксперты ожидают снижения курсов валют, как рубля, как и пары: доллар-евро. Тому две причины: Центробанки напечатали очень много денег, баланс ФРС перевалил уже за 7 трлн. А во-вторых, не видно конца кризиса», - пояснил он.
Нынешнюю ситуацию в мире Денис Ракша назвал уникальной. В предыдущие годы российский Центробанк запасся золотом, в итоге резервы весной выросли значительно за счет переоценки валют. Регулятор много тратил на поддержку рубля, но, как это не парадоксально звучит, Россия не только не ушла в минус, а даже сумела получить выгоду. Сейчас же ЦБ пытаются сохранить то, что у него осталось и перекладывает в те активы, которые пострадают в наименьшей степени.
«Прогнозы роста по золоту не очень оптимистичны. Но предполагается, что оно в меньшей степени потеряет в цене», - подытожил экономист Ракша.
Добавим, активнее всего драгметаллы в мае скупал «Внешторгбанк» — его хранилища пополнились на 5,4 тонны. Далее в тройке лидеров – «Совкомбанк», который докупил 1,4 тонны золота, и «Газпромбанк» с приростом в 654 кг.
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