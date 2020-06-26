Страховка от кризиса: Зачем российские банки активно скупают золото

Нынешнюю ситуацию в мире Денис Ракша назвал уникальной. В предыдущие годы российский Центробанк запасся золотом, в итоге резервы весной выросли значительно за счет переоценки валют. Регулятор много тратил на поддержку рубля, но, как это не парадоксально звучит, Россия не только не ушла в минус, а даже сумела получить выгоду. Сейчас же ЦБ пытаются сохранить то, что у него осталось и перекладывает в те активы, которые пострадают в наименьшей степени.

«Прогнозы роста по золоту не очень оптимистичны. Но предполагается, что оно в меньшей степени потеряет в цене», - подытожил экономист Ракша.

Добавим, активнее всего драгметаллы в мае скупал «Внешторгбанк» — его хранилища пополнились на 5,4 тонны. Далее в тройке лидеров – «Совкомбанк», который докупил 1,4 тонны золота, и «Газпромбанк» с приростом в 654 кг.

