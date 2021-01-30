Банки больше не смогут блокировать карты клиентов без объяснения причин

Банки в России больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин, документ, подтверждающий это, начал действовать в конце января. Об этом сообщает РИА Новости.

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В законе регулируются запреты на совершение операций как физическим, так и юридическим лицам. Отказ от обслуживания и блокировка теперь будут применяться только при обоснованном подозрении в нелегальном получении доходов или финансировании террористических актов.

В случае подозрения на совершение нелегальных действий решение об отказе в обслуживании сможет принять только глава руководитель банка или "уполномоченные им лица".

Адвокат Виктория Рыбалко рассказала агентству, что данный закон позволит "легче жить" как банкам, так и гражданам. Эксперт пояснила, что проблема была в жестких требованиях законодательства, которое вынуждено было таким образом бороться с "отмывом" средств, однако в настоящий момент существуют другие механизмы для пресечения нелегальных денежных операций.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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