Банк «Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро

В сообщении говорится, что это связано с увеличением сроков прохождения таких платежей. При этом переводы в долларах и фунтах стерлингах по-прежнему доступны.

«Клиенты «Тинькофф» могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», - добавили в банке.

Ранее основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков заявил, что после того, как он в соцсетях выступил против российской спецоперации на Украине, его заставили продать свою долю в организации «за копейки».

