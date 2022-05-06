Банк «Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро
«Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводов в евро, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что это связано с увеличением сроков прохождения таких платежей. При этом переводы в долларах и фунтах стерлингах по-прежнему доступны.
«Клиенты «Тинькофф» могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», - добавили в банке.
Ранее основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков заявил, что после того, как он в соцсетях выступил против российской спецоперации на Украине, его заставили продать свою долю в организации «за копейки».
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