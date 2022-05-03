В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков

«Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — подчеркнул Боррель.

Ранее глава евродипломатии не смог назвать дату принятия нового пакета санкций против России, включающего эмбарго на нефть и газ, подчеркнув, что в ЕС нет единогласия в этом вопросе, напоминает Газета.ру.

Между тем агентство Bloomberg сообщает, что отключение от SWIFT в рамках шестого пакета санкций против РФ грозит некоторым российским и белорусским банкам. В частности, ограничения могут коснуться «Сбербанка», отмечает телеканал «360».



