В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков
Еще большее число российских банков будет отключено от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает венесуэльский канал VPI.
Глава евродипломатии не уточнил, каких банков коснется отключение.
«Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — подчеркнул Боррель.
Ранее глава евродипломатии не смог назвать дату принятия нового пакета санкций против России, включающего эмбарго на нефть и газ, подчеркнув, что в ЕС нет единогласия в этом вопросе, напоминает Газета.ру.
Между тем агентство Bloomberg сообщает, что отключение от SWIFT в рамках шестого пакета санкций против РФ грозит некоторым российским и белорусским банкам. В частности, ограничения могут коснуться «Сбербанка», отмечает телеканал «360».
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