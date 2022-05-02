Тиньков заявил, что его заставили продать долю в «Тинькофф-Банке»

Основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков заявил, что его заставили продать свою долю в организации «за копейки». Об этом бизнесмен сообщил в интервью The New York Times.

«Интеррос» купит долю семьи Тинькова в «Тинькофф»

Ранее Тиньков в соцсетях выступил против российской спецоперации на Украине. После этого стало известно, что бизнесмен продаст 35% акций TCS Group, оформленных на его семейный траст. Долю Тинькова приобретет компания «Интеррос», пишет RT.

По словам предпринимателя, через день после публикации поста с критикой военной операции с руководством «Тинькофф-Банка» якобы связались представители Кремля и пригрозили национализировать финансовую организацию, если ее основатель не продаст свою долю.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — заявил Тиньков.

Бизнесмен добавил, что получил от «Интерроса» не более 3% реальной стоимости своей доли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесБанки
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