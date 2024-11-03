СМИ: ЦБ может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года
3 ноября 202417:45
Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года, пишет газета «Известия».
Как отмечает издание, некоторые эксперты придерживаются негативного прогноза. Они считают, что тренд на снижение ключевой ставки начнется лишь во второй половине следующего года.
По данным газеты, предстоящие налоговые изменения и высокие ставки могут привести к закрытию предприятий и снижению инвестиций.
Ранее в ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru