СМИ: ЦБ может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года

Как отмечает издание, некоторые эксперты придерживаются негативного прогноза. Они считают, что тренд на снижение ключевой ставки начнется лишь во второй половине следующего года.

По данным газеты, предстоящие налоговые изменения и высокие ставки могут привести к закрытию предприятий и снижению инвестиций.

Ранее в ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

