СМИ: ЦБ может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года

Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года, пишет газета «Известия».

Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка опустится до 7,5%

Как отмечает издание, некоторые эксперты придерживаются негативного прогноза. Они считают, что тренд на снижение ключевой ставки начнется лишь во второй половине следующего года.

По данным газеты, предстоящие налоговые изменения и высокие ставки могут привести к закрытию предприятий и снижению инвестиций.

Ранее в ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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