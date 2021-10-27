Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявил, что граждане России стали тратить на оплату своих кредитов почти половину годового дохода в пандемийном 2020 году, сообщает ТАСС.

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По его словам, средний уровень закредитованности россиян вырос за прошлый год до 49,1% - именно такая часть годового дохода средней российской семьи идёт банкам на погашение кредитов.

«По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей», - заключил Момотов.

Ранее эксперт проекта общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала, что граждане, имеющие большие задолженности по кредитам, часто становятся жертвами мошенников, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
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