Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей

По его словам, средний уровень закредитованности россиян вырос за прошлый год до 49,1% - именно такая часть годового дохода средней российской семьи идёт банкам на погашение кредитов.

«По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей», - заключил Момотов.

Ранее эксперт проекта общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала, что граждане, имеющие большие задолженности по кредитам, часто становятся жертвами мошенников, сообщает RT.