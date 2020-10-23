Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", - сообщил ЦБ.

В сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% (после 3,6% в августе), и, по оценке на 19 октября, она составила 3,8%. По прогнозам Центробанка, инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%, в 20201 году она составит 3,5–4,0%.

Центробанк в 2020 году ожидает сокращения российской экономики, на 4–5%, в следующем году он ждет экономического роста на 3-4%.

Финрегулятор в своем сообщении подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Экономика России не растет последние 12 лет, рассказал в четверг на пресс-конференции НСН член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

На этом фоне долги россиян с 2008 года выросли с 3,5 до 20,6 трлн рублей, почти в 7 раз, добавил он и напомнил, что в техническую рецессию экономика ушла еще в 2013 году, задолго до Украины, Ливии и Сирии. В этой связи он раскритиковал макроэкономическую политику правительства, нацеленную на рост фискальной нагрузки и отказ от индексации соцвыплат.

