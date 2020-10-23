Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", - сообщил ЦБ.
В сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% (после 3,6% в августе), и, по оценке на 19 октября, она составила 3,8%. По прогнозам Центробанка, инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%, в 20201 году она составит 3,5–4,0%.
Центробанк в 2020 году ожидает сокращения российской экономики, на 4–5%, в следующем году он ждет экономического роста на 3-4%.
Финрегулятор в своем сообщении подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Экономика России не растет последние 12 лет, рассказал в четверг на пресс-конференции НСН член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
На этом фоне долги россиян с 2008 года выросли с 3,5 до 20,6 трлн рублей, почти в 7 раз, добавил он и напомнил, что в техническую рецессию экономика ушла еще в 2013 году, задолго до Украины, Ливии и Сирии. В этой связи он раскритиковал макроэкономическую политику правительства, нацеленную на рост фискальной нагрузки и отказ от индексации соцвыплат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Лукашенко предложил провести массовый митинг в его поддержку весной
- Доля россиян среди арктических путешественников выросла на 10%
- Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
- Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в России напряжённой
- Путин проведет совещание по последствиям пандемии для экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru