Силуанов: Минфин ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

Минфин ожидает, что Центробанк понизит ключевую ставку, чтобы способствовать развитию бизнеса в стране. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в рамках марафона «Новые горизонты», передает ТАСС.

По его словам, инфляция снижается каждую неделю, поэтому стоит ожидать от ЦБ соответствующих решений по снижению процентной ставки.

«Самое главное - это не субсидирование. Нужно, чтобы ставки снижались», - отметил министр.