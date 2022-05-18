Силуанов: Минфин ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

Минфин ожидает, что Центробанк понизит ключевую ставку, чтобы способствовать развитию бизнеса в стране. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в рамках марафона «Новые горизонты», передает ТАСС.

По его словам, инфляция снижается каждую неделю, поэтому стоит ожидать от ЦБ соответствующих решений по снижению процентной ставки.

«Самое главное - это не субсидирование. Нужно, чтобы ставки снижались», - отметил министр.

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Банк России в июне может снизить ключевую ставку до 12% годовых, об этом свидетельствуют замедление инфляции и снижение доходности по облигациям федерального займа. Об этом ранее заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в беседе с РИА Новости.

В конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Но уже в начале апреля регулятор снизил ставку до 17% в связи со снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты, а в конце апреля – до 14%.

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Фото: photo.roscongress.org
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