Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое

Отмечается, что большая часть покупок иностранной валюты осуществлялась в российских финансовых организациях. Согласно данным, на рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной большую часть месяца. Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН отметил, что золото сегодня выступает единственной альтернативой рублю с точки зрения сбережения денег, передает «Радиоточка НСН».

