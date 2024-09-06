Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое
Покупки иностранной валюты гражданами России в августе увеличились более чем вдвое по сравнению с июлем, достигнув 98,1 млрд рублей. Об этом говорится в последнем «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка РФ.
Отмечается, что большая часть покупок иностранной валюты осуществлялась в российских финансовых организациях. Согласно данным, на рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной большую часть месяца. Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН отметил, что золото сегодня выступает единственной альтернативой рублю с точки зрения сбережения денег, передает «Радиоточка НСН».
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