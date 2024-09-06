ЦБ рекомендовал российским банкам сокращать валютизацию активов

Банк России рекомендовал кредитным организациям сокращать валютизацию активов для стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом говорится в подготовленном регулятором «Обзоре рисков финансовых рынков».

«Для стабилизации ситуации... в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования», — отмечается в документе.

Регулятор подчеркнул, что операции ЦБ «валютный своп» не могут быть инструментом фондирования активов в валюте, они необходимы для стабилизации «в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке».

Ранее Центробанк предложил изменить структуру рынка микрофинансирования и выделить в отдельные сегменты компании целевого и предпринимательского финансирования, напоминает Ura.ru.

