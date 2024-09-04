«Уходить в золото»: Россиянам рассказали, как застраховаться от девальвации рубля

«Что касается обычных россиян, я бы пока не лез в юани. Есть сложности с финансовой логистикой, потому что китайские банки действуют с оглядкой на вторичные санкции. Инвестировать в облигации в юанях сегодня в целом невыгодно, так как очень низкая доходность – 3-4%. Людям, которые хотят уйти от рисков, я бы посоветовал просто покупать золото. Это хорошая альтернатива рублю и абсолютно безопасная во всех смыслах. На золото санкции не наложишь, оно просто универсально. Других вариантов у нас сегодня нет», - рассказал он.

Также он посоветовал обратить внимание на Фонд денежного рынка в юанях, но отказаться от валютных вкладов.

«В моем портфеле золото, а также Фонд денежного рынка в юанях, все остальное в рублях. Если хотите застраховаться от девальвации рубля, уходите в золото. Хотя сейчас доходность у рубля очень высокая. Или уходите в Фонд денежного рынка, который будет давать доходность выше, чем банковские депозиты. Валютные вклады в юанях – это очень рисковая история сегодня, так как курсы могут быть очень разными. Юаневые облигации – это тоже очень низкая доходность», - заключил собеседник НСН.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров призвал россиян покупать валюту на определенные и конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».

