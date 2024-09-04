«Уходить в золото»: Россиянам рассказали, как застраховаться от девальвации рубля
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что только золото сегодня можно считать безопасным активом на фоне санкций.
Золото сегодня выступает единственной альтернативой рублю с точки зрения сбережения денег, заявил в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., превысив показатель предшествующего месяца на 16%. Вместе с тем на денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет «Коммерсант». Голубовский заметил, что обычным россиянам не стоит инвестировать в юань.
«Что касается обычных россиян, я бы пока не лез в юани. Есть сложности с финансовой логистикой, потому что китайские банки действуют с оглядкой на вторичные санкции. Инвестировать в облигации в юанях сегодня в целом невыгодно, так как очень низкая доходность – 3-4%. Людям, которые хотят уйти от рисков, я бы посоветовал просто покупать золото. Это хорошая альтернатива рублю и абсолютно безопасная во всех смыслах. На золото санкции не наложишь, оно просто универсально. Других вариантов у нас сегодня нет», - рассказал он.
Также он посоветовал обратить внимание на Фонд денежного рынка в юанях, но отказаться от валютных вкладов.
«В моем портфеле золото, а также Фонд денежного рынка в юанях, все остальное в рублях. Если хотите застраховаться от девальвации рубля, уходите в золото. Хотя сейчас доходность у рубля очень высокая. Или уходите в Фонд денежного рынка, который будет давать доходность выше, чем банковские депозиты. Валютные вклады в юанях – это очень рисковая история сегодня, так как курсы могут быть очень разными. Юаневые облигации – это тоже очень низкая доходность», - заключил собеседник НСН.
Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров призвал россиян покупать валюту на определенные и конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин призвал глав комитетов Госдумы пересесть на Lada Aura
- Путин призвал построить в районе Якутска мост через Лену
- Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке
- Вице-премьер Савельев признался, что переизбран главой совета директоров РЖД
- Шольц пообещал передать Украине еще 17 ЗРК IRIS-T
- МО РФ: Днем были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму
- Симоньян рассказала о выходе своего фильма к 20-летию трагедии в Беслане
- Мантуров назвал производство гибридных авто приоритетом для развития автопрома РФ
- Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой
- Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru