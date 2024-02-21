В Банке Китая назвали слухами информацию о прекращении приема платежей из РФ

Ранее эксперты сообщили, что Банк Китая перестал принимать некоторые платежи из России из-за угрозы вторичных санкций Запада. Ограничения также якобы ввели еще две ведущие финансовые организации КНР — Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.

«Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас», — ответил сотрудник банка на вопрос, стоит ли доверять информации о прекращении приема платежей.

Собеседник агентства добавил, что не получал подобных указаний.

Между тем член Московского регионального отделения «Деловая Россия», старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева предупредила, что банки Омана и стран ближнего зарубежья могут начать закрывать расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций, пишет Ura.ru.

