В Банке Китая назвали слухами информацию о прекращении приема платежей из РФ
Банк Китая (Bank of China) не прекращал прием платежей из России, сообщения об этом можно считать слухами. Об этом заявил сотрудник финансовой организации в беседе с ТАСС.
Ранее эксперты сообщили, что Банк Китая перестал принимать некоторые платежи из России из-за угрозы вторичных санкций Запада. Ограничения также якобы ввели еще две ведущие финансовые организации КНР — Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.
«Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас», — ответил сотрудник банка на вопрос, стоит ли доверять информации о прекращении приема платежей.
Собеседник агентства добавил, что не получал подобных указаний.
Между тем член Московского регионального отделения «Деловая Россия», старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева предупредила, что банки Омана и стран ближнего зарубежья могут начать закрывать расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минкультуры назвали приоритетные направления поддержки кино
- В Банке Китая назвали слухами информацию о прекращении приема платежей из РФ
- Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля
- Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки
- В Wildberries сообщили о проблемах с привязкой карт Mastercard
- В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
- СМИ: Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России
- Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел
- СМИ: до тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке
- Антонов заявил, что мирные договоренности по Украине будут достигнуты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru