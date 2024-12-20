Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
По оценке ЦБ в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования.
Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую на уровне 21% годовых, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил НСН, что проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru