Советник главы ЦБ оценил вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка... обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет», — указал Тремасов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает увеличение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, пишет Ura.ru. Сейчас этот показатель составляет 21% годовых.

