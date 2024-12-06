Советник главы ЦБ оценил вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов усомнился в снижении ключевой ставки в 2025 году. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII Российском облигационном конгрессе, передает РИА Новости.

Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка... обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет», — указал Тремасов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает увеличение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, пишет Ura.ru. Сейчас этот показатель составляет 21% годовых.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры