Банк России напомнил о разнице между цифровым рублем и стейблкоином
Цифровой рубль представляет собой официальное платежное средство и является формой национальной валюты, в то время как стейблкоины не признаются деньгами и относятся к категории криптоактивов. Об этом сообщил Банк России, поясняя ключевые отличия между двумя финансовыми инструментами.
Как отметили в Центробанке, цифровой рубль выпускается государственным регулятором и приравнивается к обычным рублям, существуя в цифровом формате.
Стейблкоины же могут выпускаться любыми частными лицами или организациями и используются в расчетах наравне с криптовалютами, но не обладают статусом законного средства платежа. Регулятор подчеркнул, что такие активы являются денежными суррогатами и не обеспечивают тех же гарантий, что и государственная валюта.
Также в сообщении поясняется, что стейблкоины представляют собой цифровые активы, чья стоимость, как правило, привязана к реальным активам — чаще всего к доллару США, но также возможна привязка к золоту, сырьевым товарам, другим валютам или их корзине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России напомнил о разнице между цифровым рублем и стейблкоином
- Макрон пригрозил Китаю расширением НАТО в Азии из-за КНДР
- В Госдуме объяснили, зачем проверять репродуктивное здоровье детей
- Суд передал государству московские квартиры жены экс-инспектора ГИБДД
- Суд признал незаконным сокращение авиокомпанией «Победа» размеров ручной клади
- Паразиты в помощь: «Садоводы России» назвали способы борьбы за урожай
- Небензя назвал условия для прекращения огня на Украине
- Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»
- Россияне ждут щедрой оплаты для замены мигрантов в такси
- Небензя: Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru