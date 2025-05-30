Банк России напомнил о разнице между цифровым рублем и стейблкоином

Цифровой рубль представляет собой официальное платежное средство и является формой национальной валюты, в то время как стейблкоины не признаются деньгами и относятся к категории криптоактивов. Об этом сообщил Банк России, поясняя ключевые отличия между двумя финансовыми инструментами.

Как отметили в Центробанке, цифровой рубль выпускается государственным регулятором и приравнивается к обычным рублям, существуя в цифровом формате.