Банк России напомнил о разнице между цифровым рублем и стейблкоином

Цифровой рубль представляет собой официальное платежное средство и является формой национальной валюты, в то время как стейблкоины не признаются деньгами и относятся к категории криптоактивов. Об этом сообщил Банк России, поясняя ключевые отличия между двумя финансовыми инструментами.

Как отметили в Центробанке, цифровой рубль выпускается государственным регулятором и приравнивается к обычным рублям, существуя в цифровом формате.

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Стейблкоины же могут выпускаться любыми частными лицами или организациями и используются в расчетах наравне с криптовалютами, но не обладают статусом законного средства платежа. Регулятор подчеркнул, что такие активы являются денежными суррогатами и не обеспечивают тех же гарантий, что и государственная валюта.

Также в сообщении поясняется, что стейблкоины представляют собой цифровые активы, чья стоимость, как правило, привязана к реальным активам — чаще всего к доллару США, но также возможна привязка к золоту, сырьевым товарам, другим валютам или их корзине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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