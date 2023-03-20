Банк Индонезии полностью откажется от Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Харионо отметил, что после разработки у страны больше не будет потребности в зависимости от иностранных платежных сетей. Он также добавил, что внутренняя платежная система обеспечит более низкие комиссии при совершении операций.

«ЦБ ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%», - сказал Харионо.

Также отмечается, что власти Индонезии будут опираться на опыт России и ее платежной системы «Мир».

