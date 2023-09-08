Банк HSBC прекратит работать с Россией и Белоруссией

Решение вступит в силу с 27 октября. Клиенты подразделений уже получили уведомления о прекращении деятельности. В компании пояснили, что они пытаются минимизировать операционное воздействие на Россию и Белоруссию». В HSBC информацию о приостановке деятельности подтвердили.

Группа продолжает работу над продажей российских активов Экспобанку и надеется закрыть сделку до конца текущего года.