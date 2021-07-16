Бананы в России подорожали до максимума за последние пять лет

По сравнению с 2020 годом стоимость бананов увеличилась в полтора раза. В марте 2015 года килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.

По словам экспертов, к росту цен привели сбои в цепочках поставок из-за эпидемии COVID-19.

Сегодня Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов, уступая лишь США и Китаю.

Напомним, в феврале в торговых сетях России выросли цены на бананы.

Это было связано с неурожаем в Эквадоре, который является их основным поставщиком на российский рынок.

