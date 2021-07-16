Бананы в России подорожали до максимума за последние пять лет
Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
По сравнению с 2020 годом стоимость бананов увеличилась в полтора раза. В марте 2015 года килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.
По словам экспертов, к росту цен привели сбои в цепочках поставок из-за эпидемии COVID-19.
Сегодня Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов, уступая лишь США и Китаю.
Напомним, в феврале в торговых сетях России выросли цены на бананы.
Это было связано с неурожаем в Эквадоре, который является их основным поставщиком на российский рынок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Четыре человека пострадали при нападении в автобусе в Красноярском крае
- Рост заболеваемости ковидом в России связали со сменой главного штамма
- В ВОЗ допустили утечку коронавируса из лаборатории
- Бананы в России подорожали до максимума за последние пять лет
- Меркель: ЕС ответит в случае нарушения Россией транзита газа
- В Москве вновь продлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Жертвами крупнейшего наводнения в Бельгии стали 11 человек
- В Кот-д'Ивуаре в автоаварии погибли 23 человека
- Двое мальчиков утонули в камчатской реке
- Россия создаст за 6,6 млрд рублей аналог телескопа «Хаббл»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru