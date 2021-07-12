«Распил» на самолётах? Кричевский объяснил планы израсходовать ФНБ на авиацию
Экономист назвал причины, по которым это предложение не будет принято.
Инициатива Минпромторга использовать часть средств Фонда национального благосостояния (1,6 триллиона рублей) на строительство 735 новых отечественных самолетов больше похожа на банальный распил или некую аферу, заявил экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Инвестиции в новый самолет МС-21 производства Иркутского авиазавода составили порядка ста миллиардов рублей. Иркутский авиапром в состоянии выпустить не более 36 самолетов в год. Таким образом, чтобы реализовать этот прожект, потребуется еще как минимум 19, а то и 20 новых площадок, сопоставимых с Иркутским авиазаводом. Этих площадок в стране нет, их нужно будет создавать. Но даже если бы они были, ста миллиардов на одну модель не хватит, если мы будем говорить о 735 самолетах. Второе соображение: Минфин настаивает на том, что средства ФНБ должны составлять не более 25 процентов от всех средств, направленных на тот или иной проект. И не более 40 процентов от всех заемных средств. По подсчетам Минпромторга получается, что он запрашивает из ФНБ 87 процентов всех средств, которые планируется потратить на 735 новых самолетов», - пояснил экономист.
Помимо этого Кричевский назвал еще две причины нежизнеспособности этого предложения – это отсутствие кадров и зависимость авиарынка от западных санкций.
«Кадров нет. Потребительский спрос и инновационный спрос на новые авиалайнеры на нынешнем заполненном рынке отсутствуют. Новый объем поглотит в себя не более 35, а то и 50 машин в год, это максимум. Рынок в России заполнен. Куда пойдут эти самолеты? Очевидно, что они не могут составить конкуренцию «Боингам» или самолетам Airbus. Наконец, последнее и самое главное. Санкции никто не отменял, практически невозможно без международного разделения труда составить проект любого самолета. Кооперация будет межгосударственной, международной, будет включать в себя поставку деталей практически со всего света: от Китая и Европы до Америки и Австралии. Вот почему я считаю, что это не более, чем предложение о распиле, которое не будет поддержано и реализовано», - считает специалист.
Ранее стало известно, что авиастроение может оказаться не единственной отраслью, на развитие которой выделят деньги из ФНБ. Их могут направить на развитие автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновление вагонов метро и ЖКХ. Например, деньги может получить проект развития Байкало-Амурской магистрали.
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