Байкал китайца на россиянина не поменяет
Вице-президент Российского союза туриндустрии в эфире НСН усомнился в способности российской туриндустрии быстро переключиться на внутреннего потребителя.
Турфирмам, гостиницам и базам отдыха, работающим на Байкале, стоит переориентироваться на россиян в условиях сокращения потока туристов из Китая и Юго-Восточной Азии. Об этом заявила глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина на круглом столе по коронавирусной инфекции.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН усомнился в способности российской туриндустрии быстро переключиться на внутреннего потребителя.
«Это совершенно разные сегменты потребителя, и просто заменить вряд ли возможно. Туризм – это и средства доставки, и продукт: размещение, питание, «экскурсионка». И они достаточно разные. Безусловно, нужно развивать внутренний. Но это нужно делать независимо от того, есть китайские туристы или нет. «По щучьему велению» не получится заменить Есть гости из Южной Кореи, безвизовый режим, есть из стран Третьего мира. Но для этого нужна логистика, отношения с операторами, бизнесом. Быстро это не произойдет. Китай не только на Байкале не заменишь, его и Юго-Восточная Азия не может заменить, поэтому терпят убытки. И Европа не может. Это самый крупный сегмент рынка», - сказал эксперт.
Китайские туристы составляют две трети от общего количества иностранных туристов, приезжающих в Иркутскую область. На втором месте - туристы из Южной Кореи, на третьем - из Германии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
- Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили исключен из сборной РФ
- До пяти суток. Инфекционист навал срок жизни китайского коронавируса
- Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ
- Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию