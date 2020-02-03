Байкал китайца на россиянина не поменяет

«Это совершенно разные сегменты потребителя, и просто заменить вряд ли возможно. Туризм – это и средства доставки, и продукт: размещение, питание, «экскурсионка». И они достаточно разные. Безусловно, нужно развивать внутренний. Но это нужно делать независимо от того, есть китайские туристы или нет. «По щучьему велению» не получится заменить Есть гости из Южной Кореи, безвизовый режим, есть из стран Третьего мира. Но для этого нужна логистика, отношения с операторами, бизнесом. Быстро это не произойдет. Китай не только на Байкале не заменишь, его и Юго-Восточная Азия не может заменить, поэтому терпят убытки. И Европа не может. Это самый крупный сегмент рынка», - сказал эксперт.

Китайские туристы составляют две трети от общего количества иностранных туристов, приезжающих в Иркутскую область. На втором месте - туристы из Южной Кореи, на третьем - из Германии.

