По словам эксперта, в последние полгода Белый дом пытается свалить все проблемы США на Москву, пишет РИА ФАН. Однако американцы «не покупаются» на это.

«Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока. – НСН) этой администрации», — подчеркнул Мюррей.

Обозреватель также напомнил, что Байден заблокировал нефтепровод из Канады, пишет Газета.ру. Решение было принято в рамках «зеленой» политики; в результате глава Белого дома вынужден ездить по миру, «умоляя других обеспечить нас нефтью».

