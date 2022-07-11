В США уличили Байдена в попытке переложить на Путина ответственность за проблемы страны

Жители США не верят заявлениям президента страны Джо Байдена о том, что ответственность за резкий рост цен на топливо несет президент России Владимир Путин. Об этом заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей.

Fox News: В ценах на бензин в США виновата политика Байдена, а не Путин

По словам эксперта, в последние полгода Белый дом пытается свалить все проблемы США на Москву, пишет РИА ФАН. Однако американцы «не покупаются» на это.

«Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока. – НСН) этой администрации», — подчеркнул Мюррей.

Обозреватель также напомнил, что Байден заблокировал нефтепровод из Канады, пишет Газета.ру. Решение было принято в рамках «зеленой» политики; в результате глава Белого дома вынужден ездить по миру, «умоляя других обеспечить нас нефтью».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинДжо Байден
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