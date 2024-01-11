Азербайджан поставил в Россию более 1,5 миллиона яиц
Азербайджан поставил в Россию порядка 1,5 миллиона пищевых яиц, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
По данным ведомства, очередная партия в размере более 300 тысяч яиц ввезена через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр» 11 января. После прибытия груза на СВХ произвели отбор проб для обеспечения качества продукции.
Ранее стало известно, что Белоруссия за первые девять дней 2024 года нарастила поставки куриных яиц в Россию почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
По данным Росстата, по итогу 2023 года цены на яйца выросли на 36,54%. Как сообщили в Минсельхозе, в ближайшее время ситуация будет стабилизирована, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru