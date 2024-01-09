Белоруссия нарастила поставки яиц в Россию в два раза
За первые девять дней 2024 года поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
С 1 по 9 января Белоруссия поставила в РФ 11,7 миллиона куриных яиц. За аналогичный период 2023 года ввезено 6,3 миллиона штук, уточнили в ведомстве.
По данным Россельхознадзора, всего в прошлом году соседняя республика поставила в Россию почти 511 миллионов штук куриных яиц.
В конце декабря во время посещения Витебской бройлерной фабрики президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил поделиться куриными яйцами с Россией. Глава Минсельхоза республики Сергей Бартош заявил о готовности нарастить экспорт излишков яиц и куриного мяса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru