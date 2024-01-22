Азербайджан поставил в Россию 3,3 миллиона куриных яиц
Очередную партию куриных яиц в количестве 306 тысяч штук ввезли из Азербайджана в Россию, всего из республики было доставлено 3,3 млн яиц. Об этом сообщает Россельхознадзор.
«21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — указали в ведомстве.
Согласно данным Росстата, куриные яйца в РФ в декабре прошлого года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На фоне роста цен было принято решение о поставках продукции из Азербайджана и Турции. Как отмечал замглавы Минсельхоза Максим Титов, стоимость куриных яиц в российских торговых сетях снизится в ближайшее время, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru