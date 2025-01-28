Автовладельцев предупредили о рисках при покупке авто по параллельному импорту

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово требовать от владельцев автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, значительные доплаты, сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, ФТС начала рассылать автовладельцам требования о выплате «в размере нескольких сотен тысяч рублей». Отмечается, что стоимость этих машин, приобретенных по параллельному импорту, была занижена в инвойсах, что позволяло экономить на таможенных пошлинах.

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Подобные рассылки стали массовыми, сообщил автокриминалист Максим Шелков. По его словам, проблемы не коснутся тех, кто сам контролировал процесс оформления и оплаты автомобиля и тех, кто не использовал рекомендации таможенных брокеров, советовавших занижать стоимость инвойса.

Отмечается, что ФТС может проводить проверку документов, предоставленных при растаможке автомобилей, до трех лет с момента регистрации автомобиля в России. Сумма доначисленных таможенных платежей зависит от того, насколько сильно была занижена стоимость инвойса. По словам Шелкова, средняя сумма доплаты составляет 300-400 тысяч рублей. Если же автовладельцы не заплатят доначисленные суммы, то у них может быть аннулирован электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), что приведет к аннулированию регистрации автомобиля в ГАИ.

По данным ФТС, в 2024 году в ходе проверок в отношении физлиц, импортировавших авто в коммерческих целях, было доначислено 535,9 миллиона рублей утилизационного сбора.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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