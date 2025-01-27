В России отзывают более 300 автомобилей Tank

Речь идет об автомобилях Tank 500 Blacktrail, которые были изготовлены в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

Уточняется, что при низких температурах в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке.

Ранее стало известно, что за 2024 год в России продали более 1,5 миллиона новых легковых автомобилей, напоминает RT.

