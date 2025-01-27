В России отзывают более 300 автомобилей Tank
Официальный представитель автомобилей Tank на российском рынке ООО «Хавейл мотор рус» отзывает 364 авто из-за возможных проблем в топливной системе, сообщили в Росстандарте.
Речь идет об автомобилях Tank 500 Blacktrail, которые были изготовлены в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.
Уточняется, что при низких температурах в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке.
Ранее стало известно, что за 2024 год в России продали более 1,5 миллиона новых легковых автомобилей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru