АвтоВАЗ ведет проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada

В компании также призвали покупателей сообщать о фактах завышения цен на автомобили. Клиентов просили звонить на телефон горячей линии либо отправить сообщение лично вице-президенту «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, который есть в любом дилерском центре.

Ранее глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» Алексей Подщеколдин на пресс-конференции сообщил, что 60-70% автомобилей Lada Vesta NG, которые поступают к дилерам, приходят в «недокомплекте». Когда недостающие запчасти появятся, «АвтоВАЗ» сделает отзывную кампанию, пока что можно продавать автомобили без них со скидкой. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

