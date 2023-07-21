АвтоВАЗ ведет проверки дилеров на предмет завышения цен на Lada

«АвтоВАЗ» проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного завышения цен на автомобили Lada. Тестирования идет, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель автомобильной компании.

В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской рознице. Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов ранее сообщал, что завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

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В компании также призвали покупателей сообщать о фактах завышения цен на автомобили. Клиентов просили звонить на телефон горячей линии либо отправить сообщение лично вице-президенту «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, который есть в любом дилерском центре.

Ранее глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» Алексей Подщеколдин на пресс-конференции сообщил, что 60-70% автомобилей Lada Vesta NG, которые поступают к дилерам, приходят в «недокомплекте». Когда недостающие запчасти появятся, «АвтоВАЗ» сделает отзывную кампанию, пока что можно продавать автомобили без них со скидкой. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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