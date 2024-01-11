«АвтоВаз» прогнозирует рост рынка новых легковых автомобилей до 10%

По подсчетам «АвтоВаз», по итогу 2023 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей составил около миллиона машин без учета альтернативных каналов ввоза.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) также сообщает, что в 2023 году продажи в России выросли в 2,6 раза, до 1 127 856 штук, сообщает АЕБ на основании регистраций транспортных средств.

Ранее в «АвтоВАЗ» заявили о намерении продать в России около 450 тысяч автомобилей Lada в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».