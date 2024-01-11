«АвтоВаз» прогнозирует рост рынка новых легковых автомобилей до 10%
В 2024 году российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей может вырасти на 5-10%, пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
По подсчетам «АвтоВаз», по итогу 2023 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей составил около миллиона машин без учета альтернативных каналов ввоза.
Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) также сообщает, что в 2023 году продажи в России выросли в 2,6 раза, до 1 127 856 штук, сообщает АЕБ на основании регистраций транспортных средств.
Ранее в «АвтоВАЗ» заявили о намерении продать в России около 450 тысяч автомобилей Lada в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru