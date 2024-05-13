«АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada
13 мая 202416:38
«АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada, говорится на сайте компании.
Так, на 4,3% подорожала модель Niva Travel. Стоимость этого автомобиля достигла 1,25 миллиона рублей. До 881 тысячи рублей выросла цена на Niva Legend (+6%). Granta Cross подорожала на 7% и теперь стоит 1,012 миллиона рублей.
Цены не изменились на все семейство Vesta, а также на базовую Granta.
Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru