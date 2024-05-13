«АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada

Так, на 4,3% подорожала модель Niva Travel. Стоимость этого автомобиля достигла 1,25 миллиона рублей. До 881 тысячи рублей выросла цена на Niva Legend (+6%). Granta Cross подорожала на 7% и теперь стоит 1,012 миллиона рублей.

Цены не изменились на все семейство Vesta, а также на базовую Granta.

Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, отмечает RT.

