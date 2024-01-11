«АвтоВАЗ» поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada

Он отметил, что партия составляет чуть больше 100 автомобилей. При этом от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре.

Ранее, 10 января, сообщалось, что депутаты Госдумы с 2024 года пересядут на автомобили Lada Vesta. Отмечалось, что авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком, передает «Радиоточка НСН».

