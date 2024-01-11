«АвтоВАЗ» поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada
«АвтоВАЗ» поставил свыше 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Государственной Думы. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
Он отметил, что партия составляет чуть больше 100 автомобилей. При этом от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре.
Ранее, 10 января, сообщалось, что депутаты Госдумы с 2024 года пересядут на автомобили Lada Vesta. Отмечалось, что авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru