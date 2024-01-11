«АвтоВАЗ» поставил для Госдумы первую партию автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» поставил свыше 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Государственной Думы. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Соколов: «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует продать в РФ порядка 450 тысяч Lada

Он отметил, что партия составляет чуть больше 100 автомобилей. При этом от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре.

Ранее, 10 января, сообщалось, что депутаты Госдумы с 2024 года пересядут на автомобили Lada Vesta. Отмечалось, что авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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