СМИ: Руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada

Депутаты Госдумы с 2024 года пересядут на автомобили Lada Vesta, в палату уже поступили 33 такие машины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Силуанов: Работники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

По словам собеседника издания, авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком. Ранее рядовых депутатов перевозили автомобили Ford Mondeo и Hyundai.

Также в наступившем году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством Госдумы. Как отметил источник, вице-спикеры и лидеры фракций будут ездить на машинах Aurus вместо Genesis. Главам комитетов могут предоставить новую модель Lada, предположительно, Aura. Ранее за ними были закреплены BMW и Genesis.

Кроме того, собеседник «Ведомостей» рассказал, что в ближайшее время ожидается поставка парламентариям автомобилей «Москвич».

Ранее Минпромторг России представил список авто, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли отечественные и китайские машины, в том числе ряд моделей Lada, Aurus, «Москвич», Haval, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В конце 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж нижней палаты уже поступили первые авто Lada Vesta.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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