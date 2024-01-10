СМИ: Руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada
Депутаты Госдумы с 2024 года пересядут на автомобили Lada Vesta, в палату уже поступили 33 такие машины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме.
По словам собеседника издания, авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком. Ранее рядовых депутатов перевозили автомобили Ford Mondeo и Hyundai.
Также в наступившем году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством Госдумы. Как отметил источник, вице-спикеры и лидеры фракций будут ездить на машинах Aurus вместо Genesis. Главам комитетов могут предоставить новую модель Lada, предположительно, Aura. Ранее за ними были закреплены BMW и Genesis.
Кроме того, собеседник «Ведомостей» рассказал, что в ближайшее время ожидается поставка парламентариям автомобилей «Москвич».
Ранее Минпромторг России представил список авто, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли отечественные и китайские машины, в том числе ряд моделей Lada, Aurus, «Москвич», Haval, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В конце 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж нижней палаты уже поступили первые авто Lada Vesta.
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