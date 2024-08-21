«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство машин Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC», — отметили в компании.

Речь идет о системе российской компании «Итэлма». В ESC объединены противозаносная, противобуксовочная системы, помощник для старта на уклоне, антиблокировочная система тормозов, аварийная сигнализация при экстренном торможении. Система допускает отключение части функций нажатием кнопки, однако они вновь автоматически активируются по достижении скорости 57 км/ч, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, автопроизводитель вернул боковые подушки безопасности и функцию отключения подушки переднего пассажира, трехступенчатый обогрев на передних сиденьях, электроскладывание зеркал, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом. Впервые в штатном исполнении на Lada внедрили передние датчики парковки и систему для контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. В комплект светодиодной оптики Lada Vesta добавили светодиодные противотуманные фары, также машина получила обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

