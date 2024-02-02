Минпромторг: В январе продажи новых автомобилей в России выросли на 53%

В январе 2024 года в России было продано 95 642 новых автомобилей (до трёх лет), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

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В ведомстве указали, что это на 53% больше, чем в январе 2023 года

«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тысячу штук - на 16% больше показателей января 2023 года», - уточняется в сообщении.

В министерстве добавили, что речь идёт как о легковых и лёгких коммерческих автомобилях, так и грузовиках с автобусами.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса заявили, что по итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в России выросли на 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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