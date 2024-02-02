Минпромторг: В январе продажи новых автомобилей в России выросли на 53%
В январе 2024 года в России было продано 95 642 новых автомобилей (до трёх лет), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
В ведомстве указали, что это на 53% больше, чем в январе 2023 года
«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тысячу штук - на 16% больше показателей января 2023 года», - уточняется в сообщении.
В министерстве добавили, что речь идёт как о легковых и лёгких коммерческих автомобилях, так и грузовиках с автобусами.
Ранее в Ассоциации европейского бизнеса заявили, что по итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в России выросли на 58%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ
- Минпромторг: В январе продажи новых автомобилей в России выросли на 53%
- Нолан: Успех «Оппенгеймера» говорит о новом ландшафте кино, который заменит франшизы
- Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем
- Мишустин: У российских и иностранных нейросетей «разные картины мира»
- Мишустин: В 2023 году в РФ установили рекорд по объему дорожного строительства
- Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»
- На Украине арестовали недвижимость Олега Царева
- Кушанашвили сравнил актера Кологривого с «техперсоналом, который пьёт чачу»
- Песков: Россия и Турция продолжат сотрудничать в торгово-экономической сфере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru