«Автостат»: Продажи новых легковых авто стали максимальными с мая 2021 года

Отмечается, что в марте продажи легковых автомобилей вернулись на докризисный уровень. Согласно данным, на российском рынке в марте доминировали три бренда: Lada, Haval и Geely. На них пришлась почти половина (48,4%) реализованных в первый весенний месяц «легковушек».

Сообщается, что доля Lada в продажах составила чуть больше 27%: в марте россияне приобрели порядка 40 тысяч машин. При этом Haval и Geely удалось преодолеть отметку в 10%, реализовав 16 тысяч и 15 тысяч новых легковых авто соответственно.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых машин в России без учета легкового коммерческого транспорта в первом квартале 2024 года стали вдвое выше, чем в январе-марте прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

