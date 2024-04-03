«Автостат»: Продажи новых легковых авто стали максимальными с мая 2021 года
Продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам марта достигли 146,5 тысяч штук, показатель является максимальным ежемесячным с мая 2021 года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что в марте продажи легковых автомобилей вернулись на докризисный уровень. Согласно данным, на российском рынке в марте доминировали три бренда: Lada, Haval и Geely. На них пришлась почти половина (48,4%) реализованных в первый весенний месяц «легковушек».
Сообщается, что доля Lada в продажах составила чуть больше 27%: в марте россияне приобрели порядка 40 тысяч машин. При этом Haval и Geely удалось преодолеть отметку в 10%, реализовав 16 тысяч и 15 тысяч новых легковых авто соответственно.
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых машин в России без учета легкового коммерческого транспорта в первом квартале 2024 года стали вдвое выше, чем в январе-марте прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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