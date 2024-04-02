СМИ: В первом квартале 2024 года в России продали 365 тысяч новых машин

По данным источника издания, в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 новых легковушек. Другой собеседник РБК указал, что число регистраций отражает тренды, тем не менее, оно может незначительно отличаться от статистики Минпромторга и агентства «Автостат».

«Эти данные схожи: разница может возникнуть в силу того, что машина, выпущенная с завода в конце месяца и уже получившая ЭПТС, может еще не доехать до покупателя, хотя считается проданной», — отметил источник.

Согласно данным «Автостата» и с учетом статистики регистраций авто в марте, за три месяца года в России продали около 365 тысяч легковых машин.

Между тем в РФ начали действовать новые правила расчета платежа за ввоз авто из стран Евразийского экономического союза. С 1 апреля налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости, будут учитываться в утилизационном сборе, отмечает телеканал «360».

