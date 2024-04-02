СМИ: В первом квартале 2024 года в России продали 365 тысяч новых машин
Продажи новых легковых машин в России без учета легкового коммерческого транспорта в первом квартале 2024 года стали вдвое выше, чем в январе-марте прошлого года. Об этом сообщает РБК.
По данным источника издания, в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 новых легковушек. Другой собеседник РБК указал, что число регистраций отражает тренды, тем не менее, оно может незначительно отличаться от статистики Минпромторга и агентства «Автостат».
«Эти данные схожи: разница может возникнуть в силу того, что машина, выпущенная с завода в конце месяца и уже получившая ЭПТС, может еще не доехать до покупателя, хотя считается проданной», — отметил источник.
Согласно данным «Автостата» и с учетом статистики регистраций авто в марте, за три месяца года в России продали около 365 тысяч легковых машин.
Между тем в РФ начали действовать новые правила расчета платежа за ввоз авто из стран Евразийского экономического союза. С 1 апреля налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости, будут учитываться в утилизационном сборе, отмечает телеканал «360».
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